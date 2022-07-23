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Эксперт рассказал, что запасы зарубежных авто в России заканчиваются

Автоэксперт Моржаретто: запасов иномарок в России хватит на 3-6 месяцев

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mygaraj.com

Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что запасы автомобилей иностранных марок в России заканчиваются, их хватит на 3-6 месяцев, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день запасы многих иномарок в российских логистических центрах, у дилеров или подошли к концу, или подходят. <...> Мы остались без тех авто, к которым привыкли», — заявил эксперт.

С марта практически не работают сборочные предприятия иностранных компаний, поставок зарубежных автомобилей в РФ почти нет, напомнил Моржаретто. Однако конкуренцию ряду компаний теперь составили китайские и корейские машины. В частности, активно замещает позиции, утерянные зарубежными автопроизводителями, Китай, а завод «Автотор» в Калининграде продолжает собирать корейские автомобили, указал эксперт.

В конце февраля 2022 года против России были введены экономические санкции, коснулись они и авторынка, под запрет для ввоза в РФ попали электронные компоненты и запчасти для производства машин. Большинство автомобильных заводов в стране были вынуждены приостановить свое производство, многие зарубежные автобренды временно прекратили поставки автомобилей в Россию.

Ранее другой автоэксперт Михаил Конончук побывал в крупнейшем логистическом терминале Подмосковья и рассказал, что представленные на нем автомобили, в основном Kia, Geely и Haval, выпущенные в России, будут распроданы за два месяца.

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