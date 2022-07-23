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Автодилеры рассказали, когда автомобили в России начнут дешеветь

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

К декабрю 2022 года цены на новые автомобили могут оказаться на уровне февраля нынешнего года или ниже, рассказал агентству «Автостат» гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

По словам Ольховского, сейчас на авторынке наблюдается разнонаправленный тренд — большая часть рынка стоит, но некоторые существенно снижают цены. По его мнению, цены снизятся к концу года, причем сильнее всего изменится стоимость машин массового сегмента.

«Цены могут быть на уровне февраля и даже ниже, но, скорее всего, это будет не раньше декабря. Обусловлено это тем, что будет заканчиваться 2022 год и с 1 января автомобили, которые не будут проданы, уже не считаются «новыми», — отметил эксперт.

Наибольшее повышение цен на новые машины наблюдалось в первом квартале 2022 года (на 30-40%). Сейчас зафиксировано снижение стоимости на новые автомобили, из-за чего сохраняется умеренный спрос, объяснил гендиректор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

Ранее стало известно, что в России закрылось 100 дилерских автоцентров с апреля.

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