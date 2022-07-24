Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Омске дети испугались наказания и скрыли смерть друга 12:23
Мариинский театр представит оперу итальянского композитора Джоаккино... 12:23
Тренер ЦСКА Федотов опроверг слухи о своей любви... 12:18
Nord Stream AG подтвердил снижение прокачки газа до 20% мощности... 12:18
Глава МИД Турции Чавушоглу: некоторые страны препятствовали заключению... 12:16
В Москве мужчина избил женщину и пытался отобрать у нее... 12:16
Административное дело в отношении новосибирского депутата... 12:16
Президент UFC восхитился главой российской лиги ACA, который остановил... 12:10
СМИ: Галкин продает замок в Грязи ради покупки дома... 12:10
Собчак опровергла информацию об иностранном финансировании 12:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Автоэксперт Амиров рассказал, как избежать покупки автомобиля со скрученным пробегом

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

В России участились случаи продажи подержанных автомобилей со скрученным пробегом, заявил в интервью радио Sputnik автоэксперт Олег Амиров.

«Большинство людей сейчас хотят автомобиль с пробегом до 100 тысяч километров, даже если этому автомобилю 10 или 15 лет, поэтому продавцы начинают скручивать пробег», — сказал Олег Амиров.

По его словам, чтобы не стать жертвой обмана, до покупки подержанной машины необходимо проверить ее пробег через специализированные цифровые базы данных. Но неспециалисту все же сложно самостоятельно выяснить, не скручены ли показания одометра. Не всегда по VIN-номеру можно узнать необходимую информацию об автомобиле.

Автоэксперт посоветовал покупателям подержанных машин обращаться к профессионалам, так как у них есть специальное оборудование для проверки пробега автомобиля.

Ранее эксперт Зиманов рассказал, что неправильная эксплуатация автомобиля в сильную жару может привести к выходу из строя его двигателя.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+