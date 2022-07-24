В Сочи восстановили движение по всем трассам после ливней

В Сочи восстановили движение по федеральным трассам, которое было прервано из-за сильных ливней и затоплений минувшей ночью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье».

«Движение по всем федеральным трассам в зоне ответственности Черноморского управления Росавтодора осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ожидается, что специалисты в ближайшее время начнут обследовать все дороги для поиска поврежденного полотна. В первую очередь будут проверены участки трассы А-147 Джубга — граница с Абхазией и потенциально опасные районы, где присутствует угроза оползней.

Автомобилистов и пешеходов предупреждают, что прогноз погоды остается неблагоприятным, поэтому следует соблюдать предельную осторожность и не покидать дома без крайней необходимости.

Ранее в МВД заявили, что наводнение повредило большое количество автомобилей в Сочи. Также сообщалось об одном погибшем.