Девушки имитировали секс на крыше авто перед зданием мэрии Набережных Челнов

Две девушки имитировали половой акт на крыше автомобиля в Набережных Челнах. Видео опубликовал Telegram-канал «В Татарстане поймут».

Инцидент произошел на стоянке напротив здания, в котором расположена мэрия Набережных Челнов. Две девушки залезли на крышу автомобиля Audi и стали имитировать половой акт. При этом в машине находились два молодых человека, а вокруг ходили люди и ездили машины.

Ранее сообщалось, что в Новомосковском административного округе произошел конфликт между женщинами, которые не поделили место на дороге.