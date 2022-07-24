В Саратове автомобиль врезался в забор детского парка и загорелся

Автомобиль Volkswagen Passat врезался в ограду детского парка в Саратове и загорелся. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Саратов».

Авария произошла сегодня утром во Фрунзенском районе. Машина ехала по улице Пугачева, когда ее водитель не справился с управлением и врезался в ограду детского парка. После этого машина загорелась. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

В ДТП никто не пострадал. По словам очевидцев, мужчина был нетрезв. Госавтоинспекция Саратова выясняет обстоятельства аварии.

Ранее очевидец снял на видео искореженные автомобили после потопа в Сочи.