Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-президент США Трамп призвал отстранить трансгендеров от женских... 11:19
Китай выступил против идеи введения санкций США за покупку... 11:19
Воронежские власти заявили о дискредитации ВС РФ после появления... 11:16
В ЛНР рассказали об укреплении позиций ВСУ в Артемовске и... 11:13
Лана Дель Рей подала в суд на преследовавшего ее фаната 11:12
На Ямале мужчину осудили на 8,5 лет за растление... 11:07
Кортеж лидера правящей в Польше партии Качиньского забросали... 11:06
В Госдуме предложили запретить списывать сумму прожиточного... 11:04
В компании «Навигатор» планируют сделать... 11:03
Захарова заявила, что попытки Запада изолировать Россию ставят его... 10:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Changan объявила российские цены на кроссовер Uni-K

close
100%
Changan

Китайская компания Changan назвала цены на кроссовер Uni-K в России. Стоимость автомобиля начинается от 3 219 900 руб.

Так, автомобиль в базовой комплектации Comfort оснащается датчиками света и дождя, электрорегулировкой водительского кресла, системой дистанционного запуска двигателя, встроенным видеорегистратором, системой кругового обзора, подогревом всех кресел, двухзонным климат-контролем.

В комплектации Luxe за 3 369 900 руб. установлены адаптивный «круиз», беспроводное зарядное устройство для смартфонов, аудиосистема Sony. Топовая версия Tech за 3 479 900 руб. отличается наличием премиальной медиасистемы, динамиков в подголовнике водительского кресла, вентиляции передних сидений, атмосферной подсветки, сенсорным управлением дверью багажника и 21-дюймовых колесных дисков.

Автомобиль получил 2.0-литровый бензиновый двигатель мощностью 226 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. В базовой версии предусмотрен только передний привод. Две старшие комплектации предполагают наличие системы полного привода.

Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель Donfeng выпустил небольшой хетчбэк Nano Box. Стоимость новинки, в переводе на российскую валюту, составляет от 542 до 592 тыс. руб.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+