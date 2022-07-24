В Екатеринбурге легковушка опрокинулась в строительную траншею из-за ДТП

Седан Chevrolet Cobalt упал в строительную траншею в Екатеринбурге из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал региональной Госавтоинспекции. Инцидент произошел возле ТЦ «Парк Хаус» на улице Сулимова.

«Неустановленный водитель автомобиля Chevrolet Cruze допустил наезд на разделительное пластиковое ограждение после чего допустил столкновение с автомашиной Chevrolet Cobalt, в результате столкновения автомобиль Chevrolet Cobalt допустил опрокидывание в яму, где на проезжей части проходят дорожные работы», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали три человека. Они доставлены в ГКБ 36. Водитель автомобиля Chevrolet Cruze с места происшествия скрылся. Его поисками занимаются сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen Passat врезался в ограду детского парка в Саратове и загорелся.