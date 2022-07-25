В Ярославле треш-стримеры устроили ДТП во время прямого эфира

Стримеры попали в ДТП, врезавшись в несколько машин на автостоянке в Ярославле. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный детектив».

Инцидент произошел на Республиканском проезде. Автомобиль Renault, в котором ехали треш-стримеры под никами Кирюша и Лошадка, не вписался в поворот и влетел на частную стоянку, где врезался в несколько машин. Во время движения молодые люди вели прямой эфир.

В результате аварии пострадали четыре человека. Водитель, сидевший за рулем Renault, скрылся с места происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что седан Chevrolet Cobalt упал в строительную траншею в Екатеринбурге из-за автомобильной аварии.