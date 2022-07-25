ЦОДД изменил ночной режим работы светофоров в Москве

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) полностью изменил ночной режим работы московских светофоров, сообщает «Российская газета».

Так, светофоры больше не мигают желтым с полуночи до 6.00, как по всей России. Работать стали все сигналы, но на короткое время. Таким образом в ведомстве борются с ночными гонщиками.

На сегодняшний день в Москве функционируют более 3 тыс. светофоров. Из них 900 по ночам горели желтым. Перевод светофоров на новый режим работы начался три года назад. Если в 2019 году на регулируемых перекрестках в период с полуночи до 6 утра произошло 140 автомобильных аварий, то в 2021 году ГИБДД зафиксировала 114 ДТП.

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