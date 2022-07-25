«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Lada Niva Classic без подушки безопасности и ABS

«АвтоВАЗ» объявил о начале продаж внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации Classic 2022 модельного года. Как сообщает пресс-служба предприятия, стоимость автомобиля составляет от 647 600 руб. с учетом программы льготного кредитования или от 796 500 руб. без ее использования.

В комплектацию Classic входит гидроусилитель руля, стальная защита картера двигателя, 16-дюймовые колеса на штампованных дисках, электростеклоподъемники, дневные ходовые огни, бортовой компьютер. Кроме того, предусмотрена проводка для аудиосистемы, динамиков, а также предустановлена антенна.

Между тем, в комплектации Classic нет системы ABS, блока «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушки безопасности.

Ранее художник автомобильного портала Quto.ru Никита Чуйко представил, как может выглядеть внедорожник Lada Niva следующего поколения, в основе которого будет новая платформа.