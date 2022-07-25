Водитель выпрыгнул из автокрана за секунды до его падения с моста

Водитель автокрана успел выпрыгнуть из кабины за секунды до того, как машина свалилась в реку в Томске. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Коммунальном мосту, который сейчас ремонтируют рабочие. Судя по видео, автокран поднимал тяжелые плиты, однако груз перевесил машину и она рухнула вниз в воду. За секунду до падения из кабины выпрыгнул водитель крана. Он остался жив.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за несоблюдения водителем правил безопасности. Полиция проводит расследование.

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