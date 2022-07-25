«АвтоВАЗ» сократил гарантию на обновленную модель Lada Vesta

Гарантия на обновленную модель Lada Vesta составит не три года, а только два, сообщает «Лада. Онлайн» со ссылкой на одного из дилеров бренда.

Причины, по которым было принято решение о новых гарантийных условиях, неизвестны. При этом гарантия по километражу осталась неизменной — 100 тыс. км.

Производство обновленной Lada Vesta началось в феврале этого года, однако вскоре было приостановлено из-за дефицита запчастей. Как заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, завод рассчитывает возобновить производство обновленной Lada Vesta в начале 2023 года.

Рестайлинговую модель Lada Vesta можно узнать по изменениям в передней и задней частях кузова. Автомобиль получил светодиодные фары и фонари, новый передний бампер, два декоративных раструба выхлопной системы и крышку багажника с двумя выштамповками в вертикальной части.

Ранее сообщалось, что автопроизводитель «АвтоВАЗ» запатентовал три варианта салона рестайлинговой модели Lada Vesta.