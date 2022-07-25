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Раритетный автомобиль «Волга» попал в ДТП и перевернулся в Санкт-Петербурге

Советский автомобиль ГАЗ-21 «Волга» попал в аварию в Санкт-Петербурге. Видео опубликовано в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Авария произошла на пересечении Богатырского проспекта и Полевой Сабировской улицы. Раритетный автомобиль ГАЗ-21 «Волга» зеленого цвета врезался в металлическое ограждение на дороге и светофор на островке безопасности, а затем опрокинулся на бок. Кроме того, «Волга» столкнулась с BMW. Что послужило причиной аварии, не сообщается. О пострадавших в ДТП тоже нет никакой информации.

ГАЗ-М-21 «Волга» — советский автомобиль среднего класса, который выпускался на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. Заводской индекс модели — изначально был М-21, но с 1965 года модель переименовали в ГАЗ-21. Всего на ГАЗе было выпущено 639 478 таких автомобилей.

Ранее сообщалось, что стримеры попали в ДТП, врезавшись в несколько машин на автостоянке в Ярославле. Во время движения молодые люди вели прямой эфир. В результате аварии пострадали четыре человека. Водитель сбежал с места происшествия.

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