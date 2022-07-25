Секс на крыше авто перед зданием мэрии Набережных Челнов оказался пиаром местного стрип-клуба

Пресс-секретарь мэрии Набережных Челнов Римма Мухаметзянова отреагировала на публикацию в соцсетях видеоролика, в котором девушки имитируют секс возле здания администрации города. Она заявила, что это была рекламная акция одного местного стриптиз-клуба, сообщает портал chelny-biz.

В минувшие выходные на стоянке, напротив здания мэрии Набережных Челнов, две девушки залезли на крышу автомобиля Audi и стали имитировать половой акт. При этом в машине находились мужчины, а вокруг ходили люди.

Из-за этого видео жители города потребовали найти девушек и оштрафовать за непристойное поведение в общественном месте.

Ранее сообщалось, что в Новомосковском административном округе произошла драка между женщинами, которые не поделили место на дороге. В итоге участниц конфликта разняли. Будут ли женщины обращаться в полицию, неизвестно.