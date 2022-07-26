В Иваново каскадеры едва не сгорели в перевернувшемся багги

Каскадеры едва не сгорели во время выполнения трюка на багги на шоу в Иванове. Видео инцидента разместил Telegram-канал Baza.

По замыслу трюкачей, багги должен был разогнаться, перелететь через две машины и приземлиться на колеса, однако не смог перепрыгнуть препятствие и врезался в один из автомобилей. После этого багги, в котором находились отец и его восьмилетний сын, перевернулся и загорелся.

Каскадеров смогли вытащить из багги и доставить к врачам, дежурившим на шоу. Мужчине перебинтовали руку и часть спины. Мальчику повезло больше: он отделался испугом.

По предварительным данным, причиной аварии послужило то, что багги не смог набрать необходимую для успешного прыжка скорость.

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