Супруги-байкеры разбились на мотоцикле, уходя от погони в Санкт-Петербурге

Мотоциклист и его супруга разбились в ДТП на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 5-tv.ru.

По словам очевидцев, мотоцикл пытались остановить сотрудники Госавтоинспекции, но байкер проигнорировал требование стражей порядка и проехал мимо. Началась погоня. На огромной скорости мотоцикл врезался в микроавтобус и загорелся. Разбились два человека — байкер и его супруга.

По данным издания, мужчина купил мотоцикл за три недели до трагедии. У погибшей семейной пары остался несовершеннолетний ребенок.

Ранее сообщалось, что военный автомобиль «Тигр» столкнулся с самосвалом в Смоленской области. В ДТП пострадали три человека. Обе машины получили серьезные повреждения. У «Тигра» повреждены капот, фары, кенгурятник и радиатор охлаждения двигателя. У грузовика Volvo деформирована кабина.