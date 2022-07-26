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Власти Белгородской области купили бронеавтомобиль

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burancar.com

Администрация белгородского губернатора Вячеслава Гладкова приобрела бронеавтомобиль Buran. Об этом сообщает Telegram-канал 7х7.

У машины увеличенное количество мест по сравнению с базовой моделью — 10, а не 6. Впервые такая машина была представлена в 2017 году. Автомобиль построен на базе грузовика ГАЗ-3308 «Садко». Броневик получил усиленную раму и модернизированную подвеску, которая улучшила проходимость машины. Также модель оборудована камерами и монитором. Машина оснащается 4,4-литровым турбодизелем мощностью 147 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Стоимость такой машины — 17,5 млн руб.

Как заявил Вячеслав Гладков на своей официальной странице во «ВКонтакте», автомобиль нужен для работы в приграничных территориях, которые регулярно подвергаются обстрелу. На автомобиле будут передвигаться спасатели и медики. Помимо броневика, приобретены бронежилеты и каски.

Ранее сообщалось, что мужчина расстрелял автомобиль со своей бывшей женой, после чего свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют детали преступления.

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