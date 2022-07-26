«АвтоВАЗ» возобновил выпуск модели Granta с кондиционером

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Lada Granta Classic 2022 модельного года, оснащенных кондиционером. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Lada объявляет о возобновлении производства автомобилей семейства Granta, оснащенных кондиционером, на которые приходится около 80% продаж», — говорится в сообщении.

В комплектацию Granta Classic 2022 модельного года помимо кондиционера входят электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка. Стоимость седана составит от 597 200 руб. по госпрограмме льготного кредитования или от 745 900 руб. без ее использования.

Лифтбек Granta с кондиционером обойдется в 613 200 руб. по льготной госпрограмме или 765 900 руб. без ее использования. За доплату можно купить 15-дюймовые легкосплавные диски.

Универсал Granta Cross можно будет приобрести от 650 000 руб. по госпрограмме или от 811 900 руб. без ее использования. В данную комплектацию входят подогрев передних сидений, пластиковый обвес кузова, 15-дюймовые диски. Во всех версиях Granta Classic 2022 отсутствуют подушки безопасности и антиблокировочная система тормозов (ABS).

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» продолжает работать над новой моделью Lada, которая в будущем должна прийти на смену семейству Granta.