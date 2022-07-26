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В Сергиевом Посаде три человека погибли при взрыве в гаражах

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Телеграм-канал «SHOT»

Три человека погибли в результате взрыва, который произошел в гараже в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в гаражном кооперативе «Восточный», расположенном на Железнодорожной улице города. Приехавшие после взрыва спасатели обнаружили под завалами троих погибших. Их личности устанавливаются.

Судя по фото, взрыв был такой силы, что полностью разрушил гараж. Кроме того, пострадал соседний бокс. На месте работают оперативные службы, которые устанавливают причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Иваново каскадеры едва не сгорели в перевернувшемся багги. В аварии пострадали мужчина-водитель и его малолетний сын.

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