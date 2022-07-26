Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Фигуристка Медведева рассказала о главном открытии... 07:45
В Москве в среду ожидается до +32°С и гроза 07:45
В Коми подростки жестоко избили семилетнюю девочку 07:44
Mash: сотрудники приморского океанариума пожаловались на ужасные... 07:43
Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек 07:35
В США умер избитый фанатами футболист 07:27
В Госдуме предложили ограничить для иноагентов право... 07:27
Игрок «Вашингтона» Овечкин спел хит Гагариной на дне... 07:10
На Волге археологи нашли древний заброшенный город... 07:09
В Крыму призвали расширить географию спецоперации 07:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Собянин: МСД будет платным для транзитных авто и бесплатным для москвичей

close
100%
РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что проезд по московскому скоростному диаметру (МСД) будет бесплатным для москвичей и жителей области. Для транзитных автомобилей с 1 января 2023 года вводится плата за проезд.

По словам Собянина, такие меры позволят сократить количество транзитного трафика и дать возможность жителям Москвы и области сокращать время в пути. Власти рассчитывают, что для транзитного потока будет по-прежнему использоваться Центральная кольцевая автодорога.

Мэр столицы уточнил, что протяженность МСД составит 68 км с севера на юг города. Магистраль станет самой протяженной бессветофорной трассой в стране.

«90% трассы пройдёт «по воздуху», ныряя в тоннели и поднимаясь на эстакады», — поделился Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказывал в своем блоге, что в текущем году в городе планируется построить 91 км дорог, в том числе 19 эстакад, мостов, тоннелей и 10 внеуличных пешеходных переходов. В этом году власти планируют завершить строительство I очереди МСД от Бусиновской развязки до Косинской эстакады.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+