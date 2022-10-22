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«КамАЗ» с посылками загорелся на ходу в Минеральных Водах

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Телеграм-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»

Кабина грузового автомобиля «КамАЗ» загорелась накануне вечером в Минеральных Водах. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Ставрополья. Машина везла посылки.

«Происшествие имело место 21 октября в 22:20 на улице Мостовой: из-за неисправности проводки в пути произошло возгорание «КамАЗа». Водитель успел остановиться и покинуть салон. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, грузовой автомобиль «КамАЗ» перевозил в своем кузове почтовый груз (посылки). Оперативно приехавшие на место происшествия пожарные потушили кабину, залив ее пеной. При этом, как утверждается, огонь не успел перекинуться на кузов и уничтожить груз. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в лобовом ДТП в Курганской области. Там столкнулись легковые автомобили Honda и Chrysler. О том, что стало причиной трагедии неизвестно.

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