В Национальном автосоюзе предложили наказывать водителей за большое количество штрафов

Злостных нарушителей ПДД необходимо наказывать вплоть до лишения прав. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Я думаю, что правильно было бы реагировать на количество штрафов в принципе. Кто должен определить, какое количество штрафов может стать поводом, чтобы человека лишить прав? Это сложный вопрос. Например, может быть много штрафов за нарушение разметки. Каждый житель Москвы получает несколько таких штрафов в месяц незлонамеренно. Должны быть критерии, какие нарушения должны быть поводом для лишения прав», — сказал Ян Хайцеэр.

По словам эксперта, если у автомобилиста большое количество вписанных штрафов за нарушение ПДД, то его необходимо проверить и вести профилактическую работу. А как наказать такого злостного нарушителя, должны решать судебные органы.

Ян Хайцеэр также считает, что в России необходимо ввести аналог «идиотен-теста» с вопросами на логику, который в Германии проходят автомобилисты, если систематически нарушают ПДД и получают штрафы.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Porsche, устроивший смертельную аварию в Московской области, оказался сотрудником МВД.