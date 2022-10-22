Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Фотограф Елизавета Породина сняла Джулию Фокс для рекламы бренда... 21:18
Источник: сборная России в ноябре сыграет с Таджикистаном и... 21:18
Рецидивиста из Оренбургской области осудили... 21:16
Путин: лозунг «своих не бросаем» в сердце у каждого... 21:15
Путин обратился с призывом к американцам и европейцам 21:15
Путин о визите Пелоси: зачем «этой бабушке» нужно... 21:09
Сын бывшего главы РЖД Андрей Якунин освобожден из-под стражи... 21:02
Путин: Киев готов бороться с Россией «до последнего... 20:55
Опрос показал, что около 20% владельцев Android являются... 20:55
Reuters: Германия не смогла занять денег для преодоления... 20:54

Неизвестные сожгли три седана Hyundai Solaris на парковке автосалона в Челябинске

close
100%
Агентство «Москва»

Три автомобиля сгорели на парковке у автосалона в Челябинске. Об этом сообщает Telegram-канал регионального МВД.

По данным полиции, инцидент произошел 21 октября в вечернее время на ул. Молодогвардейцев. Неустановленные лица подожгли три автомобиля Hyundai Solaris и скрылись. Сумма причиненного ущерба составила порядка 4 млн руб. О том, что стало причиной поджога, неизвестно.

Полиция просматривает за
писи с камер видеонаблюдения и опрашивает очевидцев происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Ранее сообщалось, что житель Краснодара пожаловался на водителя троллейбуса, который смотрел фильм на смартфоне за рулем.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+