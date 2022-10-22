Неизвестные сожгли три седана Hyundai Solaris на парковке автосалона в Челябинске

Три автомобиля сгорели на парковке у автосалона в Челябинске. Об этом сообщает Telegram-канал регионального МВД.

По данным полиции, инцидент произошел 21 октября в вечернее время на ул. Молодогвардейцев. Неустановленные лица подожгли три автомобиля Hyundai Solaris и скрылись. Сумма причиненного ущерба составила порядка 4 млн руб. О том, что стало причиной поджога, неизвестно.

Полиция просматривает за

писи с камер видеонаблюдения и опрашивает очевидцев происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

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