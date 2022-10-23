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На Кубани «КамАЗ» засыпал автодорогу и магазин свеклой

В Краснодарском крае грузовик «КамАЗ», перевозивший сахарную свеклу, во время движения рассыпал овощи по трассе, повредив находящийся рядом магазин. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Тимашевск», опубликовав видео и фото с места происшествия.

Инцидент произошел в Тимашевском районе на хуторе Беднягина. Сообщается, у грузовика со свеклой во время движения отвалился борт. В результате груз рассыпался по дороге и нанес ущерб продуктовому магазину, расположенному на улице Коммунистической.

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Как отмечает «Кубань 24» в этот же вечер в Тимашевском районе произошло еще одно ДТП: возле хутора Ольховского после столкновения двух «КамАЗов» один из грузовиков опрокинулся на левый борт, засыпав трассу яблоками. Одного из водителей госпитализировали.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Чувашии предупредила о проведении фильтрации транспорта.

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