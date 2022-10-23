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Автоэксперт Шапарин предупредил о дефиците автомобилей в России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Из-за прекращения выпуска автомобилей на российских заводах, а также невозможности заменить централизованные поставки машин параллельным импортом, рынок РФ будет испытывать хронический дефицит автомобилей. С таким прогнозом в разговоре с сетевым изданием «74.ру» выступил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Дефицит на рынке будет хроническим, цены останутся на нынешних уровнях, если не произойдет очередной форс-мажор», — сказал Шапарин.

Количество дилерских центров будет быстро уменьшаться, отметил эксперт, при этом автомобили будут поставляться из-за рубежа штучно и на физических лиц. Продажа автомобилей и их обслуживание «уйдут в тень», что прямо повлияет на налоговые поступления, полагает он.

При этом нельзя утверждать, что нынешняя ситуация повторяет «90-е», добавил эксперт. Тогда автомобиль можно было легко купить и пригнать из Европы: таможенные сборы были символическими, активная часть общества быстро насытила рынок. Сейчас, по словам Шапарина, это невозможно.

Ранее сообщалось, что из-за перегруженности порта Владивостока сроки доставки контейнеров с автомобилями из Японии и Южной Кореи значительно увеличились.

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