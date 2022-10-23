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Женщина сбила двух детей, отдала им 1 тыс. рублей и уехала

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Depositphotos

В Саратовской области женщина сбила двух детей, в качестве извинений передала им 1 тыс. руб. и скрылась с места происшествия. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на сообщение в соцсетях.

Одна из участниц сообщества «Энгельс онлайн» рассказала, что ДТП произошло 20 октября у Пенсионного фонда на пересечении улиц Нестерова и Пушкина.

«При переходе на зеленый свет были сбиты двое детей, мальчик 12 лет и девочка 11 лет. Примерное время 20:15 — 20:30. Автомобиль — белый Hyundai. Водитель — женщина, блондинка. Дети, к сожалению, не запомнили номер. Женщина остановилась, вышла, извинилась, дала детям 1000 рублей и уехала. Дети с ушибами сами пошли домой. Мальчик ударился головой», — говорится в сообщении.

Автор публикации обратилась к участникам сообщества и попросила свидетелей происшествия связаться с ней.

Ранее сообщалось, что на Кубани «КамАЗ» засыпал автодорогу и магазин сахарной свеклой.

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