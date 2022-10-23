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Школьница на «Жигулях» устроила ДТП с тремя пострадавшими в Кемерове

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Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе 15-летняя школьница вылетела на встречную полосу и врезалась в иномарку, сообщает сетевое издание «NGS42.RU» со ссылкой на ГУ МВД по Кемеровской области. Несколько человек попали в больницу.

По данным полиции, авария произошла на участке автодороги от шоссе Егорова в сторону поселка Яшкино. Несовершеннолетняя девушка за рулем «ВАЗ-2105» не справилась с управлением, вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с Toyota Camry.

В результате ДТП с травмами различной степени госпитализировали 48-летнюю пассажирку Toyota, 14-летнюю пассажирку «Жигулей» и 15-летнюю водительницу. Установлено, что «ВАЗ-2105» принадлежал матери сидевшей за рулем школьницы, которая втайне взяла ключи от машины, пока родителей не было дома, чтобы покататься с подружками.

«В отношении законных представителей всех несовершеннолетних, находившихся в салоне авто, инспекторы ПДН собрали материалы для привлечения к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»,— сообщили в областном МВД.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области женщина сбила двух детей, в качестве извинений передала им 1 тыс. руб. и скрылась с места происшествия.

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