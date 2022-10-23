Водитель и двое полицейских полчаса не могли убедить девушку уйти с дороги

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга водитель вместе с двумя полицейскими на протяжении получаса не могли убедить девушку уйти с автодороги. Об этом водитель легковушки рассказал изданию «Мегаполис».

По словам водителя Skoda, который представился Сергеем, он ехал по двору, когда на пути у него оказалась идущая навстречу девушка. Она остановилась и отказывалась пропустить машину.

«Девушка требовала, чтобы Сергей сдал назад, а тот, допустив, что ею движет осенняя меланхолия, предлагал вызвать скорую помощь. В конфликт пришлось вмешаться полицейским, но и у них не получилось склонить принципиальную даму к мирному решению», — говорится в заметке.

Сотрудники полиции пригласили девушку проследовать за ними в отдел и оформить свою претензию к Сергею, после чего тот смог продолжить путь. Девушка обратилась в УМВД по Фрунзенскому району с заявлением, требуя привлечь водителя к ответственности за то, что он не предоставил пешеходу преимущество на внутридворовой территории. Ей ответили отказом, сообщает издание.

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