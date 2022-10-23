Погрузчик сбил двух рабочих на складе Wildberries в Подмосковье

В Подмосковье на складе маркетплейса Wildberries водитель погрузчика сбил двух коллег, сообщает Life. Запись происшествия появилась в сообществе «Подслушано Вайлдберриз» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на складе в деревне Коледино под Подольском. Тележки, которые перевозил погрузчик, занесло в повороте, после чего они врезались в двух работников. Последние не успели среагировать — от удара их отбросило на стоявшие рядом контейнеры. По данным NEWS.ru, пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В ГСУ СК Подмосковья заявили о проведении доследственной проверки по факту травмирования рабочих склада.

«Проводятся опросы, планируется назначение судебно-медицинских экспертиз с целью установления степени причиненного вреда здоровью пострадавших, изъята регулирующая документация по охране труда и правилах использования погрузчика», — рассказали следователи.

В сентябре этого года сообщалось, что в Санкт-Петербурге погрузчик сбил четырехлетнего мальчика в «Леруа Мерлен».