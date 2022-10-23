В Подмосковье таксист протаранил несколько машин и перевернулся

В подмосковном поселке Томилино автомобиль такси столкнулся с несколькими машинами, которые стояли на светофоре, и перевернулся. Видео ДТП опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На записи видно, как на перекрестке автомобиль такси вошел в левый поворот по большому радиусу, а затем выехал на встречную полосу, где стояли ожидающие зеленого сигнала светофора автомобили, и зацепил несколько из них. Сообщается, что серьезных травм в ДТП никто не получил. Состояние таксиста в момент аварии не уточняется.

Ранее на этой неделе сообщалось, что водитель автомобиля Porsche, устроивший смертельную аварию в Московской области, оказался сотрудником МВД.

Также в сети появились кадры с места смертельного ДТП в Солнцево, где водитель сбил женщину с ребенком.