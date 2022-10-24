В России по вине женщин произошло в шесть раз меньше ДТП, чем по вине мужчин

За девять месяцев 2022 года в России зарегистрировано почти 12 тыс. аварий по вине женщин, что в шесть раз меньше, чем по вине мужчин, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГИБДД.

Согласно статистике, с января по сентябрь было зарегистрировано 11,9 тыс. автоаварий по вине женщин и 66,5 тыс. ДТП, виновниками которых оказались мужчины. Эти показатели сократились на 7,4% и 6,4% соответственно относительно аналогичного периода прошлого года.

Всего в ДТП с виновницами за указанный период погибли 697 человек — в 11 раз меньше, чем с виновниками (7,8 тыс. погибших). Число пострадавших в автоавариях, которые устроили женщины, тоже ниже — почти в шесть раз (15,8 тыс. у женщин, 87,3 тыс. — у мужчин).

Меньше всего автоаварий зафиксировано на Северном Кавказе (424 у женщин и 3,3 тыс. у мужчин). Лидером по числу ДТП в текущем году называют Центральную Россию — 2,8 тыс. и 16,7 тыс. соответственно).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель и двое полицейских полчаса не могли убедить девушку уйти с дороги.