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В Москве мошенники обманули курьера по схеме со шлагбаумом

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РИА «Новости»

В Москве мошенники похитили деньги у курьера с помощью шлагбаума и SMS-сообщения, рассказал Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 11 октября. Курьеру по имени Мухриддин, который развозил заказы на Daewoo Matiz, пришел заказ из закрытого медицинского учреждения. Клиентка позвонила Мухриддину и рассказала про систему пропусков по SMS — якобы, чтобы попасть на закрытую территорию, курьеру нужно было озвучить девушке код из сообщения.

Мухриддин сообщил код из SMS, но, добравшись до места, попасть внутрь не смог — охранник не пустил курьера. Водитель отменил заказ и обнаружил, что с его банковской карты пропали 35 тыс. рублей. Выяснилось, что деньги списались тремя разными транзакциями.

После случившегося курьер написал заявление в полицию, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее юрист рассказал о мошенничестве с автомобильными штрафами.

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