Суд отпустил из колонии экс-начальника ГИБДД Нижнего Тагила

Бывшему начальнику ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову и его подчиненным, которые были осуждены за злоупотребление должностными полномочиями, изменили приговор. Об этом сообщает агентство новостей «Между строк».

Согласно постановлению седьмого кассационного суда общей юрисдикции Челябинска, сроки по приговору бывшим силовикам приобрели статус условных взамен колонии-поселения, говорится в заметке.

Сотрудники ФСБ в Нижнем Тагиле задержали начальника городского отдела ГИБДД полковника Анатолия Чернова в конце 2020 года. В феврале 2022-го Чернову и его коллегам вынесли приговор с отбытием наказания в колонии-поселении (экс-начальник ГИБДД получил два года лишения свободы, а трое его подчиненных — 9-10 месяцев).

Уголовное дело было заведено после того, как инспекторы ДПС не привлекли к административной ответственности нарушителя, которым оказался сын вице-спикера городской думы Владимир Базилевич. Сообщалось, что Базилевич управлял автомобилем, будучи лишенным водительского удостоверения после смертельного ДТП. Чернов дал указание отпустить задержанного и вернуть ему машину.

«Сейчас Анатолию Чернову предписали испытательный срок 2 года, остальным фигурантам дела — 1 год. Также осужденным нельзя покидать Нижний Тагил», — передает агентство.

Ранее сообщалось, что сотрудник ГИБДД обманул священника-байкера, обвинив его в вождении в нетрезвом виде.