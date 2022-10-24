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Автосалоны получили последние Kia Mohave, собранные в России

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Kia

Калининградский завод «Автотор» отгрузил продавцам финальный тираж внедорожников Kia Mohave, сообщает портал Quto.

Дилеры получили для реализации несколько десятков Kia Mohave. Автомобили выполнены в черном цвете в максимальных комплектациях Premium и Premium+. Внедорожники продаются по цене 7-9 млн рублей.

Отмечается, что Mohave калининградской сборки оснащены 249-сильными дизельными моторами, также на машины действует полноценная гарантия. При этом на Mohave, которые ввозятся путем параллельного импорта из Южной Кореи, действует усеченная дилерская гарантия. Кроме того, мощность таких машин выше, из-за чего владельцу придется платить повышенную ставку транспортного налога.

В сентябре сообщалось, что «Автотор» собирает автомобили из остатков комплектующих. В начале октября завод, который выпускал машины Hyundai и Kia, планировал начать переналадку производства под выпуск новых моделей автомобилей.

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