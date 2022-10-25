Пьяный украинец на автомобиле протаранил дом жительницы Великобитании

Пьяный выходец с Украины врезался на спортивном автомобиле в дом жительницы британского Стокпорта, объяснив произошедшее конфликтом у себя на родине. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Отмечается, что Иван Клюка, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и врезался на спортивном автомобиле Audi S7 в дом живущей неподалеку от него женщины. После ДТП полицейские нашли в машине мужчины 8 бутылок спиртного.

По словам адвоката Клюки Эммы Эмблтон, ее подзащитный страдал от алкогольной зависимости, которая «резко обострилась» после начала российской спецоперации, так как у мужчины остались родственники на Украине.

Суд приговорил мужчину к 8 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, он должен будет отработать 250 часов на неоплачиваемой работе, пройти программу по отказу от спиртного. Также мужчину лишили прав сроком на три года.

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