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Пьяный украинец на автомобиле протаранил дом жительницы Великобитании

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Агентство «Москва»

Пьяный выходец с Украины врезался на спортивном автомобиле в дом жительницы британского Стокпорта, объяснив произошедшее конфликтом у себя на родине. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Отмечается, что Иван Клюка, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и врезался на спортивном автомобиле Audi S7 в дом живущей неподалеку от него женщины. После ДТП полицейские нашли в машине мужчины 8 бутылок спиртного.

По словам адвоката Клюки Эммы Эмблтон, ее подзащитный страдал от алкогольной зависимости, которая «резко обострилась» после начала российской спецоперации, так как у мужчины остались родственники на Украине.

Суд приговорил мужчину к 8 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, он должен будет отработать 250 часов на неоплачиваемой работе, пройти программу по отказу от спиртного. Также мужчину лишили прав сроком на три года.

Ранее сообщалось, что водителя, сбившего насмерть мать с сыном в Москве, арестовали на два месяца.

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