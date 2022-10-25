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В Якутии фуры застряли на горном перевале из-за непогоды

Грузовые автомобили застряли на горном перевале из-за непогоды в Якутии. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

Отмечается, что инцидент произошел 24 октября на перевале Тит, расположенном на границе Алданского и Нерюнгринского районов. Как минимум десять фур не смогли преодолеть перевал из-за снегопада и обледенения трассы. Три грузовых автомобиля попали в ДТП.

Для очистки проезжей части направлено 105 единиц спецтехники и 158 дорожных рабочих.

Ранее сообщалось, что в Шахтах легковой автомобиль разорвало на две части после столкновения со столбом. Водитель автомобиля не только выжила, но и не получила травм.

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