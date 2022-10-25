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В Хакасии нетрезвый водитель на «Жигулях» удирал от полицейских, пока не кончился бензин

Мужчина на ВАЗ-2106 пытался скрыться от автоинспекторов, но в машине закончился бензин и она заглохла. Об инциденте, который произошел в Хакасии, сообщает портал «МВД Медиа».

Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль «Жигули» на одной из трасс Хакасии, однако водитель проигнорировал требование инспекторов и проехал мимо. Полицейские организовали преследование, однако через некоторое время автомобиль заглох и-за того, что в баке закончилось горючее. Нарушитель отказался покидать салон и инспекторам пришлось применить физическую силу, чтобы извлечь его из машины и препроводить в патрульный автомобиль ДПС.

Позже выяснилось, что задержанный мужчина был пьян. Суд назначил ему 13 суток ареста. Автомобиль был эвакуирован на штрафную стоянку.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчин напал на водителя маршрутного такси в городе Энгельс.

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