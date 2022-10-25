В Москве в ДТП попал автомобиль сына главы Минпромторга Дениса Мантурова

Автомобиль сына главы Минпромторга Дениса Мантурова Евгения попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произшел на юго-востоке столицы, на Краснодарской улице. Автомобиль BMW M8 столкнулся с пассажирским автобусом. По данным канала, в ДТП травмы получила 51-летняя пассажирка. В момент столкновения она не удержалась и упала.

О том, был ли в момент автомобильной аварии за рулем BMW M8 24-летний Евгений Мантуров неизвестно. Кто находился в машине также пока не ясно.

Ранее сообщалось, что мужчина на ВАЗ-2106 пытался скрыться от автоинспекторов, но в машине закончился бензин и она заглохла.