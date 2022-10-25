Производство легковых автомобилей в РФ снизилось в сентябре на 72%

По итогам сентября 2022 года в России изготовлено 29,1 тыс. легковых автомобилей против 102,9 тыс. в сентябре 2021-го. Снижение объемов производства составило почти 72%, сообщает НАПИ.

По итогам трех кварталов в России выпущено 355,8 тыс. легковых машин, что на 64,5% меньше, чем в тот же период 2021-го. Также, по данным НАПИ, в сентябре заводами в России выпущено также 5,1 тыс. грузовиков (против 7 тыс. годом ранее), 6,6 тыс. единиц легкой коммерческой техники (год назад за сентябрь сделано 13,5 тыс.) и 1,1 тыс. автобусов (1,3 тыс. в сентябре 2021 года).

Ранее стало известно, что корейская Kia рассматривает вопрос о сворачивании своего бизнеса в России.