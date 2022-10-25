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ЦБ даст возможность мобилизованным расторгнуть договоры ОСАГО

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Мобилизованные граждане в России получат возможность досрочно расторгнуть договор ОСАГО на автомобиль и вернуть часть уплаченной страховой премии, сообщает пресс-служба Центробанка. Проект соответствующего указания регулятора опубликован для общественного обсуждения.

«Для досрочного расторжения договора ОСАГО и возврата части стоимости полиса за неиспользованный период мобилизованному нужно будет обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением», — отмечается в сообщении ЦБ РФ.

Заявление можно подать лично в офисе страховой компании или через личный кабинет на ее сайте, также это может сделать доверенное лицо мобилизованного по нотариальной доверенности, в которой упоминается право досрочного расторжения договора, уточнили в ЦБ.

Ранее стало известно, что с 1 октября вступили в силу четыре изменения в правилах страхования ОСАГО.

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