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ВСУ создали комплекс «Град» на основе пикапа Mitsubishi L200

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разработали систему залпового огня на базе автомобиля Mitsubishi L200. Об этом сообщает Autoconsulting.

Отмечается, что на машине установлены направляющие для запуска ракет от РСЗО БМ-21 «Град». Реактивная система на шасси пикапа получила выдвижные упоры для стабилизации во время залпа. Направляющие расположены на поворотной платформе в кормовой части пикапа сразу за кабиной для экипажа. Задняя стенка кабины получила защиту в виде металлического щита, защищающего ее от горячих струй пламени реактивных снарядов во время пуска.

О том, какова максимальная дальность стрельбы пусковой установки, не сообщается.

Ранее стало известно, что пьяный выходец с Украины врезался на спортивном автомобиле в дом жительницы британского Стокпорта, объяснив произошедшее конфликтом у себя на родине.

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