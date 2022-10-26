ВСУ создали комплекс «Град» на основе пикапа Mitsubishi L200

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разработали систему залпового огня на базе автомобиля Mitsubishi L200. Об этом сообщает Autoconsulting.

Отмечается, что на машине установлены направляющие для запуска ракет от РСЗО БМ-21 «Град». Реактивная система на шасси пикапа получила выдвижные упоры для стабилизации во время залпа. Направляющие расположены на поворотной платформе в кормовой части пикапа сразу за кабиной для экипажа. Задняя стенка кабины получила защиту в виде металлического щита, защищающего ее от горячих струй пламени реактивных снарядов во время пуска.

О том, какова максимальная дальность стрельбы пусковой установки, не сообщается.

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