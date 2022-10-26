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В России предложили сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных граждан

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Depositphotos

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с предложением сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных россиян. Об этом сообщает rt.com. Обращение направлено министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову.

«В целях усиления социальной поддержки семей мобилизованных граждан в Российской Федерации прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, поддержать данную инициативу и разработать соответствующий законопроект», — говорится в тексте обращения.

По словам Ирины Волынец, необходимо сделать бесплатным проезд в общественном транспорте, в частности, в троллейбусах, автобусах, пригородных электричках для родителей, а также детей, не достигших 18-летия. О том, когда будет рассмотрена инициатива, не сообщается.

Ранее сообщалось, что Банк России представил на общественное обсуждение документ, по которому попавшие под мобилизацию граждане смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть средств за неистекший период. Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет и другой человек по нотариальной доверенности, где будет прописано право досрочного расторжения договора.​

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