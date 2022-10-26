FAW представил в России кроссовер Bestune T77 в новой топовой комплектации

Китайская компания FAW представила на российском рынке модель Bestune T77 в новой топовой комплектации Prestige Plus. Об этом сообщает «Российская газета». Стоимость такого кроссовера составляет 2 332 000 рублей.

Автомобиль в комплектации Prestige Plus оснащается системой камер кругового обзора. Новая функция позволяет более комфортно осуществлять парковку, а также безопасно передвигаться в ограниченных пространствах, например, в условиях плотной городской застройки.

Технически кроссовер не изменился. Как и прежде, Bestune T77 оснащаются 160-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,5-литра. Двигатель сочетается либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с семиступенчатым «роботом». Привод — только передний.

Ранее сообщалось, что Great Wall Motors планирует запустить в серийное производство шестиколесный пикап на базе модели Shanhai Poer.