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Новосибирец протащил мужчину за машиной на собачьем поводке из-за долга

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Depositphotos

В Новосибирске мужчина похитил человека и протащил его на собачьем поводке за автомобилем, требуя вернуть долг. Об этом сообщает СК СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, в марте текущего года обвиняемый, выступая в роли посредника, за денежное вознаграждение предложил своему знакомому зарегистрировать ИП и открыть банковские счета. Все документы и банковские карты создавший фейковую фирму мужчина передал третьему лицу. В июне на одну из карт перечислили деньги, которыми потерпевший решил воспользовался.

Обвиняемый решил изъять снятые со счета деньги у потерпевшего. Вместе со знакомым он силой посадил мужчину в автомобиль и вывез в безлюдное место. Там он привязал к рукам потерпевшего поводок для выгула собак, второй конец которого прикрепил к буксировочному крюку машины, после чего мужчину протащили по дороге.
Затем его доставили в одну из квартир Новосибирска, пока не появились полицейские.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Дело направлено в суд, 21-летнего новосибирца обвиняют в похищении из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Тыве клиент списал деньги с карты таксиста под видом оплаты заказа.

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