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МВД России планирует перестать наносить штрих-код на водительские права

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Министерство внутренних дел России планирует отказаться от практики нанесения на водительские права штрих-кодов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект ведомственного приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Отмечается, что нововведение может вступить в силу с 1 марта 2023 года. Штрих-код, о котором идет речь, находится на оборотной стороне водительских прав. Он призван помогать сотрудникам полиции бороться с фальшивыми документами — с его помощью можно определить, настоящий документ или поддельный.

Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что инспектор ГИБДД, остановивший автомобиль для проверки, имеет право взять в руки водительские права и документы на машину.

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