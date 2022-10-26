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«АвтоВАЗ» выпустит ограниченную партию Lada Largus

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Lada

В декабре «АвтоВАЗ» планирует выпустить ограниченную партию из 500 автомобилей семейства Lada Largus, утверждают в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Подготовка к сборке начнется 9 декабря. В этот день к работе приступят сварочный и окрасочный комплексы. Конвейер будет запущен на одну неделю — с 12 по 16 декабря. Учитывая небольшое количество машин, сборщиков задействуют, скорее всего, только в дневную смену», — говорится в сообщении.

По данным инсайдеров, среди 500 машин будут как пассажирские пятиместные универсалы, так и фургоны. В прошлый раз «АвтоВАЗ» выпустил ограниченную партию Largus летом (1,8 тыс. универсалов и фургонов выпущено с 21 июля по 4 августа).

Предполагается, что декабрьской партией «АвтоВАЗ» собирается освежить интерес рынка к семейству перед очередным длительным перерывом. К весне мультибрендовая линия B0, на которой собирают Largus, сосредоточится на старте сборки Vesta NG. При этом Largus вернется на конвейер по мере насыщения дилерской сети машинами семейства Vesta, отметили инсайдеры.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал подбор поставщиков запчастей для выпуска новой Lada Vesta.

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