Автоюрист Радько объяснил, кто главнее во дворе — пешеходы или машины

Если пешеход не уступил дорогу автомобилю во дворе, то с точки зрения закона он не нарушил никаких правил. Однако если он умышленно не давал водителю проехать, то действия пешехода можно расценивать максимум как мелкое хулиганство. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал юрист автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, обсуждая ситуацию с женщиной, которая на протяжении получаса не уступала водителю дорогу во дворе в Санкт-Петербурге.

«Во дворе, безусловно, преимущество у пешехода. С другой стороны, это не означает, что пешеход должен умышленно перекрывать дорогу автомобилю, хотя мы прекрасно понимаем, что здесь очень тонкая грань между умышленным перекрытием и просто движением. Многие пешеходы просто идут и не отходят в сторону, тем самым фактически мешая автомобилю», — рассказал Радько.

По словам собеседника, если пешеход стоял и не давал проехать, в этом случае нельзя говорить о преимуществе, поскольку оно предполагает право на первоочередное движение.

«Девушка не осуществляла движение, то есть никто ей не мешал двигаться, она могла спокойно обойти машину, и никто ее не давил. С точки зрения закона эта ситуация довольно тупиковая. В случае, если пешеход умышленно мешает пройти, водитель может вызвать полицию — вероятно, она сделает какое-то внушение, хотя действия пешехода трудно назвать нарушением, это максимум мелкое хулиганство», — объяснил юрист.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель пожаловался на девушку, которая не пропускала его автомобиль во дворе. Уговорить девушку уйти с дороги смогли лишь сотрудники полиции, которые пригласили ее проследовать в отдел и оформить свою претензию к водителю. Девушка потребовала привлечь водителя к ответственности за то, что он не предоставил пешеходу преимущество на внутридворовой территории, однако полицейские ответили на заявление отказом.