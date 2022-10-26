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Автоэксперт Шапарин рассказал, как поступить, если гаишник вымогает взятку

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Если сотрудник ГИБДД по той или иной причине остановил ваш автомобиль и намекает на взятку, то ни в коем случае нельзя соглашаться на такое предложение. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, необходимо зафиксировать факт коррупции и обратиться в Следственный комитет России с заявлением.

«Дача или получение взятки — уголовно наказуемые деяния в Российской Федерации. Если автоинспектор предложил, как говорится, решить вопрос «на месте», то поддаваться на такие провокации не стоит. Надо по возможности записать номер жетона полицейского и сделать аудио или видеозапись разговора, в котором сотрудник ГИБДД намекает на взятку. После этого необходимо написать заявление в Следственный комитет России (СК РФ), указав все обстоятельства произошедшего. Далее будет проводиться расследование инцидента», — сообщил Антон Шапарин.

По словам эксперта, теоретически на инспектора-взяточника можно пожаловаться в полицию, так как у них есть подразделения собственной безопасности, но не факт, что дело будет рассмотрено быстро и обойдется без «корпоративной солидарности».

Бывают случаи, когда сотрудник ГИБДД, намекавший на взятку, но не получивший желаемого, забирает права и уезжает с ними. Однако, бояться этого не следует, так как документы можно восстановить. Но и в этом случае, водитель имеет право обратиться в СК РФ с заявлением, в котором необходимо подробно описать ситуацию с правами, указав место, время и данные сотрудника ДПС, отметил собеседник.

Ранее юрист автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько сообщил, что если произошло дорожно-транспортное происшествие со спецавтомобилем (служб прокуратуры, ГОНа, ФСБ, ФСИН, СК и прочих), который затем скрылся, важно поскорее вызвать на место происшествия сотрудников Госавтоинспекции.

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