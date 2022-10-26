Новый российский бренд Evolute объявил старт продаж седана i-PRO

Российский бренд Evolute объявил старт продаж электрического седана i-PRO, который выпускается на мощностях липецкого завода «Моторинвест». Рекомендованная розничная цена электрокара составляет 2,99 млн рублей.

Evolute i-PRO оснащается силовой установкой мощностью 150 л.с. (крутящий момент — 210 Нм). Предусмотрено два режима движения — Eco и Sport. Максимальная скорость новинки составляет 145 км/ч. Спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, сзади — торсионная балка.

Батарея емкостью 53 кВт позволяет преодолеть 433 км на одном заряде, заявляет производитель (согласно замерам по новому европейскому циклу вождения NEDC). Отмечается, что электрокар оснащается самым распространенным в России разъемом CCS Combo Type 2, через который можно заряжать машину как медленным переменным (за 7,5 часов от 5% до 100%), так и быстрым постоянным током (за 35 минут от 20% до 80%).

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Габариты i-PRO составляют 4680х1720х1530 мм при колесной базе 2700 мм (по размерам машина схожа с Kia Cerato). В салоне использована эко-кожа, электрокар оборудован селектором выбора режимов движения, кнопкой Start/Stop, цифровой приборной панелью и экраном мультимедиа (оба по 7 дюймов). Объем багажного отделения составляет 504 литра.

На момент старта продаж машины доступны в одной комплектации, в которую среди прочего входят галогеновые передние фары, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, задние датчики парковки, обогрев заднего стекла и 17-дюймовые легкосплавные диски. В список систем безопасности включены следующие функции: оповещение пешеходов при движении назад, помощь при экстренном торможении, стабилизация курсовой устойчивости и другие.

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До конца этого года начнется сборка компактного кроссовера i-Joy и минивэна Evolute i-Van. В 2023 году планируется выпуск кросс-купе i-Jet. Текущий план компании на следующий год – произвести 10-15 тыс. электромобилей, рассказали «Газете.Ru» на заводе «Моторинвест».