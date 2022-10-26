Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Мэр: из-за удара ВСУ по Шахтерску загорелись цистерны... 13:53
Гашек заявил, что российских хоккеистов в НХЛ нужно немедленно... 13:52
Арнольд Шварценеггер встретился с украинскими победителями... 13:50
Гамова допустила, что у российских волейболистов будет шанс... 13:50
Адвокат Чиков: в России возбуждено первое уголовное дело... 13:48
РИА Новости: Собчак в РФ может грозить проверка из-за гражданства... 13:48
Предприниматель из Башкирии задолжал налоговой службе 1 млрд... 13:48
МЭА: России будет сложно переориентировать поставки газа в Китай 13:44
Телескоп Hubble сфотографировал туманность в виде замочной... 13:41
Сет Роген анонсировал сиквел «Полного расколбаса» 13:39

Новый российский бренд Evolute объявил старт продаж седана i-PRO

close
100%
Evolute

Российский бренд Evolute объявил старт продаж электрического седана i-PRO, который выпускается на мощностях липецкого завода «Моторинвест». Рекомендованная розничная цена электрокара составляет 2,99 млн рублей.

Evolute i-PRO оснащается силовой установкой мощностью 150 л.с. (крутящий момент — 210 Нм). Предусмотрено два режима движения — Eco и Sport. Максимальная скорость новинки составляет 145 км/ч. Спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, сзади — торсионная балка.

Батарея емкостью 53 кВт позволяет преодолеть 433 км на одном заряде, заявляет производитель (согласно замерам по новому европейскому циклу вождения NEDC). Отмечается, что электрокар оснащается самым распространенным в России разъемом CCS Combo Type 2, через который можно заряжать машину как медленным переменным (за 7,5 часов от 5% до 100%), так и быстрым постоянным током (за 35 минут от 20% до 80%).

close
100%
Evolute

Габариты i-PRO составляют 4680х1720х1530 мм при колесной базе 2700 мм (по размерам машина схожа с Kia Cerato). В салоне использована эко-кожа, электрокар оборудован селектором выбора режимов движения, кнопкой Start/Stop, цифровой приборной панелью и экраном мультимедиа (оба по 7 дюймов). Объем багажного отделения составляет 504 литра.

На момент старта продаж машины доступны в одной комплектации, в которую среди прочего входят галогеновые передние фары, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, задние датчики парковки, обогрев заднего стекла и 17-дюймовые легкосплавные диски. В список систем безопасности включены следующие функции: оповещение пешеходов при движении назад, помощь при экстренном торможении, стабилизация курсовой устойчивости и другие.

close
100%
Evolute

До конца этого года начнется сборка компактного кроссовера i-Joy и минивэна Evolute i-Van. В 2023 году планируется выпуск кросс-купе i-Jet. Текущий план компании на следующий год – произвести 10-15 тыс. электромобилей, рассказали «Газете.Ru» на заводе «Моторинвест».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+